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تعرف على نتائج أندية بنى سويف والفيوم بالاسبوع 17 بالقسم الثالث

السبت 01/فبراير/2020 - 05:55 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أختتمت اليوم منافسات الأسبوع السابع عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر ، والتى تشهد منافسة كبرى بين ما يقرب من ثمانى أندية حتى الآن على الصعود بخلاف المنافسة الشديدة على الهروب من قاع الجدول والتى تضم أندية كبيرة تاريخيا بالبطولة .

سمسطا بقيادة مديره الفنى الشاب على حسن والمتصدر لجدول المسابقة والحصان الاسود للبطولة حتى الآن نجح فى تحقيق فوزا هاما على مضيفه مركز شباب الفيوم بملعبه بساحة الفيوم بنتيجة 1/3 نجح فى إحراز اهداف سمسطا حسام حسنوعلى غزال ومحمد رجب .

وبمباراة قوية نجح الواسطى بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى فى تحقيق فوز بنتيجة 3/4 على ضيفه راس غارب ، ليواصل الواسطى سعيه لمزاحمة المتصدر .

كما نجح عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على ضيفه مركز شباب ابشواى .

فيما خسر ناصر بنى سويف بقيادة مديره الفنى ياسر ربيع مباراته أمام مضيفه مطرطارس بنتيجة 0/1 .

وحقق ببا الرياضى فوزا هاما على مضيفه مركز شباب سنورس بمباراة الهروب من الخطورة بالمباراة التى أقيمت بينهما بنتيجة 2/3 ونجح فى إحراز اهداف ببا كلا من رضا شحاته ' هدفين ' ومحمود حسين ' هدف '

وبديربي فيومى تعادل سلبيا ابو كساه بقيادة مديره الفنى احمد مصطفى أمام مضيفه طامية بقيادة اكرامى عبد العزيز ليكتفى الفريقان بالحصول على نقطة وحيدة .

فيما لم يلعب اطسا مباريات بتلك الجولة .

ترتيب جدول المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث

1 - سمسطا 29 نقطة

2 - مطرطارس 28 نقطة

3 - الواسطى 27 نقطة

4 - عاملين غارب 25 نقطة

5 - راس غارب 24 نقطة

6 - طامية 23 نقطة

7 - ابو كساة 23 نقطة

8 - اطسا 20 نقطة

9 - ساحة الفيوم 19 نقطة

10 - ناصر بنى سويف 14 نقطة

11- سنورس 14 نقطة

12- ابشواى 12 نقطة

13 - ببا الرياضى 9 نقاط
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