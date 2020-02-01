تعرف على نتائج أندية بنى سويف والفيوم بالاسبوع 17 بالقسم الثالث





أختتمت اليوم منافسات الأسبوع السابع عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر ، والتى تشهد منافسة كبرى بين ما يقرب من ثمانى أندية حتى الآن على الصعود بخلاف المنافسة الشديدة على الهروب من قاع الجدول والتى تضم أندية كبيرة تاريخيا بالبطولة .



سمسطا بقيادة مديره الفنى الشاب على حسن والمتصدر لجدول المسابقة والحصان الاسود للبطولة حتى الآن نجح فى تحقيق فوزا هاما على مضيفه مركز شباب الفيوم بملعبه بساحة الفيوم بنتيجة 1/3 نجح فى إحراز اهداف سمسطا حسام حسنوعلى غزال ومحمد رجب .



وبمباراة قوية نجح الواسطى بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى فى تحقيق فوز بنتيجة 3/4 على ضيفه راس غارب ، ليواصل الواسطى سعيه لمزاحمة المتصدر .



كما نجح عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على ضيفه مركز شباب ابشواى .



فيما خسر ناصر بنى سويف بقيادة مديره الفنى ياسر ربيع مباراته أمام مضيفه مطرطارس بنتيجة 0/1 .



وحقق ببا الرياضى فوزا هاما على مضيفه مركز شباب سنورس بمباراة الهروب من الخطورة بالمباراة التى أقيمت بينهما بنتيجة 2/3 ونجح فى إحراز اهداف ببا كلا من رضا شحاته ' هدفين ' ومحمود حسين ' هدف '



وبديربي فيومى تعادل سلبيا ابو كساه بقيادة مديره الفنى احمد مصطفى أمام مضيفه طامية بقيادة اكرامى عبد العزيز ليكتفى الفريقان بالحصول على نقطة وحيدة .



فيما لم يلعب اطسا مباريات بتلك الجولة .



ترتيب جدول المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث



1 - سمسطا 29 نقطة



2 - مطرطارس 28 نقطة



3 - الواسطى 27 نقطة



4 - عاملين غارب 25 نقطة



5 - راس غارب 24 نقطة



6 - طامية 23 نقطة



7 - ابو كساة 23 نقطة



8 - اطسا 20 نقطة



9 - ساحة الفيوم 19 نقطة



10 - ناصر بنى سويف 14 نقطة



11- سنورس 14 نقطة



12- ابشواى 12 نقطة



13 - ببا الرياضى 9 نقاط