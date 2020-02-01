Advertisements
تعرف على نتائج أندية بنى سويف والفيوم بالاسبوع 17 بالقسم الثالث
السبت 01/فبراير/2020 - 05:55 م
Advertisements
محمد الحسيني
Advertisements
أختتمت اليوم منافسات الأسبوع السابع عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر ، والتى تشهد منافسة كبرى بين ما يقرب من ثمانى أندية حتى الآن على الصعود بخلاف المنافسة الشديدة على الهروب من قاع الجدول والتى تضم أندية كبيرة تاريخيا بالبطولة .
سمسطا بقيادة مديره الفنى الشاب على حسن والمتصدر لجدول المسابقة والحصان الاسود للبطولة حتى الآن نجح فى تحقيق فوزا هاما على مضيفه مركز شباب الفيوم بملعبه بساحة الفيوم بنتيجة 1/3 نجح فى إحراز اهداف سمسطا حسام حسنوعلى غزال ومحمد رجب .
وبمباراة قوية نجح الواسطى بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى فى تحقيق فوز بنتيجة 3/4 على ضيفه راس غارب ، ليواصل الواسطى سعيه لمزاحمة المتصدر .
كما نجح عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على ضيفه مركز شباب ابشواى .
فيما خسر ناصر بنى سويف بقيادة مديره الفنى ياسر ربيع مباراته أمام مضيفه مطرطارس بنتيجة 0/1 .
وحقق ببا الرياضى فوزا هاما على مضيفه مركز شباب سنورس بمباراة الهروب من الخطورة بالمباراة التى أقيمت بينهما بنتيجة 2/3 ونجح فى إحراز اهداف ببا كلا من رضا شحاته ' هدفين ' ومحمود حسين ' هدف '
وبديربي فيومى تعادل سلبيا ابو كساه بقيادة مديره الفنى احمد مصطفى أمام مضيفه طامية بقيادة اكرامى عبد العزيز ليكتفى الفريقان بالحصول على نقطة وحيدة .
فيما لم يلعب اطسا مباريات بتلك الجولة .
ترتيب جدول المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث
1 - سمسطا 29 نقطة
2 - مطرطارس 28 نقطة
3 - الواسطى 27 نقطة
4 - عاملين غارب 25 نقطة
5 - راس غارب 24 نقطة
6 - طامية 23 نقطة
7 - ابو كساة 23 نقطة
8 - اطسا 20 نقطة
9 - ساحة الفيوم 19 نقطة
10 - ناصر بنى سويف 14 نقطة
11- سنورس 14 نقطة
12- ابشواى 12 نقطة
13 - ببا الرياضى 9 نقاط
Advertisements