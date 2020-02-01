القسم الثالث:فوز قنا والبلينا وتعادل شبان المراغة أبرز نتائج المجموعة الثانية





اختتمت اليوم مواجهات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثانية لدوري القسم الثالث، والتي شهدت مواجهات قوية بين فرق المقدمة.



واسفرت نتائج الجولة عن فوز فريق نادي قنا، بقيادة محمود إبراهيم المدير الفني للفريق، على نظيره فريق نادي قفط، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاخير.

ليواصل فريق نادي قنا صدارته للمجموعة برصيد35 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي قفط عند 28 نقطة.



وعلي ملعب شباب البلينا، نجح فريق البلينا، في تحويل خسارته أمام نادي المراغة، بهدفين مقابل هدف، للفوز برباعية مقابل هدفين.



فيما فصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق، مباراة نادي شبان مسلمين المراغة، أمام فريق اهلي المنشاة، كما تعادل فريق البداري أمام قوص بهدف لكل فريق.



وعلى ملعب نادي مكة المكرمة، فصل التعادل الايجابي بين صاحب الأرض ونظيره فريق نجوع مازن برباعية لكل فريق.



واختتمت مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثانية لدوري القسم الثالث بفوز فريق ساحة سوهاج على نظيره فريق نادي اخميم بثلاثية مقابل هدفين.



ترتيب المجموعة

1_ قنا 35 نقطة

2_ شبان المراغة 31 نقطة

3_ قفط 28 نقطة

4_البداري24 نقطة

5_ نادي المراغة23 نقطة

6_ شباب سوهاج 23 نقطة

7_ اخميم 19 نقطة

8_البلينا 19 نقطة

9_ اهلي المنشاة 14 نقطة

10_مكة المكرمة 12 نقطة

11_نجوع مازن 10 نقاط

12_ قوص 9 نقاط