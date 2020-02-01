Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأربعاء.. دينا ضيفة برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"

السبت 01/فبراير/2020 - 06:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
تحل الفنانة المصرية دينا، ضيفة برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي يقدمه الاعلامية سهير جودة ومني عبد الغني يوم 5 فبراير.

ونشرت دينا، صورة جديدة لها، على حسابها الشحصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة برفقة سهير جودة ومني عبد الغني وكانت مرتدية "جاكيت شتوي طويل باللون البيج وبنطلون جينز وهاف بوت باللون البيج وكان شعرها مموج طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".

وعلقت دينا، على الصورة قائلة:"يوم الاربع ٥ فبراير في الستات مايعرفوش يكدبوا مع سهير جودة ومنى عبدالغني".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًأ:"اي الجمال دا يا قلبي" وأضاف آخر"قمرات"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًأ:"ملكة يا دينا".

ويذكر أن آخر أعمال دينا، مسلسل "رحيل زهرة"، الذي تدور أحداثة حول الصعيد، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان محمد رياض وحنان مطاوع منة فضالي وهاجر الشرنوبي ومدحت تيخا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم صغار مشاهير العرب مسلسلات رمضان افلام جديدة، مسلسل الزعيم، افلام 2020 اخبار الفن

أخبار تهمك

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك BEIN مجانا

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر live.. مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر بدون تقطيع Bein Sport

منذ حوالي 4 ساعات

رابط kora star مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر zamalek كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة الزمالك NOW

منذ حوالي 3 ساعات

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ أقل من ساعة

يالا صلاح.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT المفتوحة

منذ ساعة و نصف

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

منذ أقل من ساعتين

اضغط هنا وسجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات now

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامتون الآن | مشاهدة مباراة ليفربول kora live | يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول yalla shoot ماتش محمد صلاح yallakora

منذ ثلث ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ شهر

عاجل.. حبس المقاول الهارب محمد علي وسيدة 5 سنوات

منذ ساعتين و 36 دقيقة

جول zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واغسطس لايف اليوم بث مباشر دوري ابطال افريقيا live

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"بشميز كط وهوت شورت" نوال الزغبي تشعل "إنستجرام" بأحدث ظهور لها

شاهد.. أحدث ظهور لنانسي عجرم مع أشرف عبد الباقي

منة فضالي تتحدى برودة الشتاء بهذه الإطلالة

بالصور.. إطلالة شتوية مميزة لـ فريال يوسف

"جمعة سعيدة".. نسرين طافش تتأبق بإطلالة شوية (صور)

هايدي موسى تغازل جمهورها بإطلالة شتوية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:52 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

04:45 م

يالا صلاح.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT المفتوحة

04:57 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

05:38 م

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

05:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status