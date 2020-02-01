الأربعاء.. دينا ضيفة برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"

تحل الفنانة المصرية دينا، ضيفة برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي يقدمه الاعلامية سهير جودة ومني عبد الغني يوم 5 فبراير.



ونشرت دينا، صورة جديدة لها، على حسابها الشحصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة برفقة سهير جودة ومني عبد الغني وكانت مرتدية "جاكيت شتوي طويل باللون البيج وبنطلون جينز وهاف بوت باللون البيج وكان شعرها مموج طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".



وعلقت دينا، على الصورة قائلة:"يوم الاربع ٥ فبراير في الستات مايعرفوش يكدبوا مع سهير جودة ومنى عبدالغني".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًأ:"اي الجمال دا يا قلبي" وأضاف آخر"قمرات"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًأ:"ملكة يا دينا".



ويذكر أن آخر أعمال دينا، مسلسل "رحيل زهرة"، الذي تدور أحداثة حول الصعيد، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان محمد رياض وحنان مطاوع منة فضالي وهاجر الشرنوبي ومدحت تيخا.