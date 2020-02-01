كورة لايف.. مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل بث مباشر اليوم السبت 01/02/2020 دوري ابطال افريقيا الترجي

مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل بث مباشر يستقبل ملعب 1 نوفمبر بالجزائر مباراة جديدة في دوري أبطال إفريقيا حيث يستضيف فريق شبيبة القبائل نظيره الترجي التونسي في المباراة التي تقام بحلول الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي اليوم السبت الموافق 1-2-2020 في اللقاء الذي يلعب بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2019-2020.





الترجي ضد شبيبة القبائل يواصل رحلة الحفاظ عن اللقب

مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل جوال يدخل فريق الترجي التونسي مواجهة الشبيبة وهو يعيش حالة مميزة فنيا حيث ضمن التأهل للدور ربع النهائي للبطولة كما تصدر بعدما حصد 11 نقطة من 5 مباريات بعدما فاز في ثلاث مباريات وتعادل في لقائين بدور المجموعات مشاهدة مباراة الترجي اليوم ويبحث الفريق التونسي عن تقديم مباراة جيدة الليلة حيث سيعتمد معين الشعباني المدير الفني للترجي على العديد من البدلاء خلال مواجهة الليلة لمنحهم فرصة خاصة وأن الفريق ضمن التأهل للدور المقبل في الترجي ضد شبيبة القبائل اليوم لايف .





شبيبة القبائل يسعى للثأر من الترجي

مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل مباشر على الجانب الآخر يلعب فريق شبيبة القبائل مواجهة الترجي وهو يخطط للثأر من هزيمته في الجولة الثانية على ملعب رادس بهدف نظيف مشاهدة مباراة شبيبة القبائل اليوم وكان الفريق الجزائري قد تعرض لخسارة ثقيلة على يد فيتا كلوب برباعية في الجولة الماضية ليودع البطولة الإفريقية رسميا حيث يحتل الفريق المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.





موعد مباراة الترجي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

بث مباشر مباراة الترجي وشبيبة القبائل اليوم حيث من المقرر أن يتم نقل مباراة الترجي وشبيبة القبائل عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 1 في بث حي ومباشر ويتولى مهمة التعليق على اللقاء المعلق المغربي جواد بدة ويدير اللقاء الحكم المصري أمين عمر وهو حكم مميز وكانت مباراة الجولة الثانية بين الفريقين قد انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف.

الترجي التونسي الساعة 6 علي قناة 1