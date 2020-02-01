Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل بث مباشر اليوم السبت 01/02/2020 دوري ابطال افريقيا الترجي

السبت 01/فبراير/2020 - 05:50 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل
مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل
الفجر الرياضي
Advertisements
مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل بث مباشر يستقبل ملعب 1 نوفمبر بالجزائر مباراة جديدة في دوري أبطال إفريقيا حيث يستضيف فريق شبيبة القبائل نظيره الترجي التونسي في المباراة التي تقام بحلول الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي اليوم السبت الموافق 1-2-2020 في اللقاء الذي يلعب بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2019-2020.

الترجي ضد شبيبة القبائل يواصل رحلة الحفاظ عن اللقب
مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل جوال يدخل فريق الترجي التونسي مواجهة الشبيبة وهو يعيش حالة مميزة فنيا حيث ضمن التأهل للدور ربع النهائي للبطولة كما تصدر بعدما حصد 11 نقطة من 5 مباريات بعدما فاز في ثلاث مباريات وتعادل في لقائين بدور المجموعات مشاهدة مباراة الترجي اليوم ويبحث الفريق التونسي عن تقديم مباراة جيدة الليلة حيث سيعتمد معين الشعباني المدير الفني للترجي على العديد من البدلاء خلال مواجهة الليلة لمنحهم فرصة خاصة وأن الفريق ضمن التأهل للدور المقبل في الترجي ضد شبيبة القبائل اليوم لايف .

شبيبة القبائل يسعى للثأر من الترجي
مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل مباشر على الجانب الآخر يلعب فريق شبيبة القبائل مواجهة الترجي وهو يخطط للثأر من هزيمته في الجولة الثانية على ملعب رادس بهدف نظيف مشاهدة مباراة شبيبة القبائل اليوم وكان الفريق الجزائري قد تعرض لخسارة ثقيلة على يد فيتا كلوب برباعية في الجولة الماضية ليودع البطولة الإفريقية رسميا حيث يحتل الفريق المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة الترجي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
بث مباشر مباراة الترجي وشبيبة القبائل اليوم حيث من المقرر أن يتم نقل مباراة الترجي وشبيبة القبائل عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 1 في بث حي ومباشر ويتولى مهمة التعليق على اللقاء المعلق المغربي جواد بدة ويدير اللقاء الحكم المصري أمين عمر وهو حكم مميز وكانت مباراة الجولة الثانية بين الفريقين قد انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف.
الترجي التونسي الساعة 6 علي قناة 1
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل توقيت مكة

أخبار تهمك

بث مباشر live.. مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر بدون تقطيع Bein Sport

منذ حوالي 3 ساعات

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ 43 دقيقة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ 39 دقيقة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 23 ساعة

اضغط هنا وسجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات now

منذ ساعة الا ربع

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك BEIN مجانا

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ ساعة و 25 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رابط kora star مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر zamalek كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة الزمالك NOW

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ شهر

يالا صلاح.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT المفتوحة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. حبس المقاول الهارب محمد علي وسيدة 5 سنوات

منذ ساعتين و 25 دقيقة

جول zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واغسطس لايف اليوم بث مباشر دوري ابطال افريقيا live

منذ ساعتين و 47 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

HD مشاهدة مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب بث مباشر kora live مشاهدة مباراة شبيبة القبائل يلا شوت الجديد بدون تقطيع kora

كيفية مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل اليوم مباشرة| موعد مباراة الترجي ضد شبيبة القبائل caf champions

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش شبيبة القبائل

مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل بث مباشر اليوم 6-12-2019 في دوري أبطال أفريقيا

كورة 7sry: مشاهدة مباراة الرجاء وشبيبة القبائل بث مباشر بدون تقطيع LIVE كورة ستار ماتش الرجاء ستريم LIVE

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة شبيبة القبائل والرجاء بث مباشر beIN SPORT المفتوحة هدف رابط الرجاء HD

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:52 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

04:45 م

يالا صلاح.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT المفتوحة

04:57 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

05:38 م

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

05:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status