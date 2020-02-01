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رابط سريع.. مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل بث مباشر اليوم السبت 01 / 02 / 2020 إياب دوري أبطال أفريقيا كورة اون

السبت 01/فبراير/2020 - 05:48 م
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مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل
مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل
الفجر الرياضي
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يلتقي فريقي الترجي وشبيبة القبائل ضمن دور المجموعات الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا ، علي استاد تيزي وزو ، الترجي التونسي وقع في فخ التعادل في المباراة الماضية أمام نادى الرجاء البيضاوي على ملعبه بنتيجة هدفين مقابل هدفين ، على الرغم أنه متصدراً للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة إلا أنه يحاول الوصول في استمراره بالفوز اليوم لرفع رصيده إلي 13 نقطة والتأهل للجولة التالية متصدراً ، بينما نادى شبيبة القبائل يحتل المركز الأخير برصيد أربعة نقاط ، حيث تقام المباراة اليوم على ملعب 1 نوفمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا ، مباراة ليست سهلة على الفريقين خاصةً أنهم يحاولون الخروج منها بنتيجة إيجابية جيدة..

تنطلق المواجهة بين فريقي الترجي وشبيبة القبائل في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء محمد بركات..

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل مباشر في لقاء اليوم السبت 01 / فبراير / 2020، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الترجي وشبيبة القبائل مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة نادي الترجي الرياضي التونسي ضد نادي شبيبة القبائل الجزائري هي كلا من : رامي الجريدي – حسين الربيع – شمس الدين الذوادي – ايهاب المباركي – محمد امين بن حميدة – محمد امين المسكيني – كوامي بونسو – فادي بن شوق – محمد علي بن حمودة – رائد الفادع – يوسف العبدلي.

يتم وضع البث المباشر لمباراة الترجي ضد شبيبة القبائل 
. الترجي التونسي الساعة 6 علي قناة 1
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