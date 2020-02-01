Advertisements
Advertisements
Advertisements

البايرن يحقق رقم تاريخي في الدوري الالماني

السبت 01/فبراير/2020 - 05:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ من دك شباك فريق نادي ماينز بثلاثة أهداف خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين التي أقيمت اليوم السبت لحساب مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الالماني الممتاز لكرة القدم .

وقالت شبكة أوبتا الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " أن البافاري وصل إلى الهدف رقم 57 بعد مرور الجولة العشرين من البوندسليجا وهو رقم قياسي يتم تحقيقه للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف البايرن الأول في الدقيقة الثامنة من ضربة رأسية مركزة فيما أضاف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر قبل أن يضاعف تياجو الكانتارا النتيجة في الدقيقة السادسة والعشرين .

وفي نفس السياق قالت شبكة " سكواكا " للإحصائيات أن ليفاندوفسكي وصل إلى الهدف رقم 150 بقميص العملاق الألماني في البوندسليجا بعد أن شارك في المباراة رقم 179 مباراة له.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

بوندسليجا بايرن ميونخ الدوري الالماني

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

منذ ساعة و نصف

جول zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واغسطس لايف اليوم بث مباشر دوري ابطال افريقيا live

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بث مباشر live.. مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر بدون تقطيع Bein Sport

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 17 دقيقة

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ 43 دقيقة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ شهر

رابط kora star مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر zamalek كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة الزمالك NOW

منذ حوالي 3 ساعات

اضغط هنا وسجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات now

منذ ساعة الا ربع

يالا صلاح.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT المفتوحة

منذ ساعة و 20 دقيقة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ 39 دقيقة

عاجل.. حبس المقاول الهارب محمد علي وسيدة 5 سنوات

منذ ساعتين و 25 دقيقة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ ساعة و 25 دقيقة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك BEIN مجانا

منذ حوالي 3 ساعات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

رويس يسجل رقما قياسيا مع دورتموند في البوندسليجا

ليفاندوفسكي يطمح لتحقيق رقم قياسي مميز عبر بوابة بروسيا دورتموند

ليفاندوفسكي.. أسد بولندي عاشق لشباك دورتموند

بايرن ميونيخ يكتسح دورتموند بالأربعة في الدوري الألماني

كلاسيكو ألمانيا.. ملخص وأهداف مباراة البايرن ضد دورتموند 4-0 في الدوري الألماني (فيديو)

الدوري الألماني| بايرن ميونخ يمطر شباك بريمن ودورتموند يتغلب على ماينز

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:52 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

04:45 م

يالا صلاح.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT المفتوحة

04:57 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

05:38 م

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

05:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status