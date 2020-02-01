البايرن يحقق رقم تاريخي في الدوري الالماني

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ من دك شباك فريق نادي ماينز بثلاثة أهداف خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين التي أقيمت اليوم السبت لحساب مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الالماني الممتاز لكرة القدم .

وقالت شبكة أوبتا الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " أن البافاري وصل إلى الهدف رقم 57 بعد مرور الجولة العشرين من البوندسليجا وهو رقم قياسي يتم تحقيقه للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف البايرن الأول في الدقيقة الثامنة من ضربة رأسية مركزة فيما أضاف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر قبل أن يضاعف تياجو الكانتارا النتيجة في الدقيقة السادسة والعشرين .

وفي نفس السياق قالت شبكة " سكواكا " للإحصائيات أن ليفاندوفسكي وصل إلى الهدف رقم 150 بقميص العملاق الألماني في البوندسليجا بعد أن شارك في المباراة رقم 179 مباراة له.