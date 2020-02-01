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بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل بث مباشر كورة اون لاين اليوم 01/02/2020 دوري أبطال افريقيا "الابطال"

السبت 01/فبراير/2020 - 05:45 م
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مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل
مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل
الفجر الرياضي
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رابط بث مباشر الترجي وشبيبة القبائل يلا شوت مقابلة عربية خالصة بين الترجي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين و مضيفه شبيبة القبائل الجزائري علي ملعب " تيزي وزو " في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ، وذلك اليوم السبت الموافق 1/2/2020 ، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة ، ويتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد 11 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه الرجاء، وسيظل الترجي على الصدارة حتى حال خسارته أمام شبيبة القبائل وفوز الرجاء على فيتا كلوب في الجولة الأخيرة ، حيث سيتساوى الفريقان التونسي والمغربي في رصيده 11 نقطة، وستكون المواجهات المباشرة في صالح الترجي الذي انتصر عليه في المغرب و تعادل في تونس، ويذكر أن اللقاء الأول لهم في دور المجموعات انتهى على نتيجة هدف دون رد للترجي التونسي بأقدام أنيس البدري .

يقدم موقع الفجر مشاهدة مقابلة التراجي والشبيبة بث مباشر كورة اون لاين لايف بدون تقطيع علي الوتيوب في بطولة دوري ابطال افريقيا عبر شاشة قناة بي ان سبورت 1 مباشرة علي الهواء نقل بس حي يعمل علي الجوال قناة بي ان ماتش.

ويدخل الفريق التونسي اللقاء مكتمل الصفوف ، اضاف الى ان المدرب اراح 9 لاعبين دفعة واحدة في مباراة الدوري الماضية ، لتطبيق سياسة التدوير ، وأيضا لتجنب الإرهاق والإصابات ، وقال المدرب المساعد لفريق الترجي مجدي تراوي ، أنه ورغم غياب 9 لاعبين أساسيين، نجحنا في إنجاز المهمة وحققنا فوزا مهما ، وكان هو من قاد الترجي في مباراة هلال الشابة التي فاز بها الفريق بنتيجة 2-1 ، بعد غياب المدرب الأول معين الشعباني بسبب عقوبة مفروضة عليه من جانب الرابطة التونسية ، من جانبه عبر المدرب المساعد عن ارتياحه الكبير للفوز الذي حققه فريقه.


بطاقة مباراة شبيبة القبائل ضد الترجي التونسي
🏆البطولة : دوري أبطال أفريقيا .
🏅الجولة : (دور المجموعات - الجولة السادسة) .
🏟الملعب : 1 نوفمبر 1954 - تيزي وزو .
🎤التعليق الصوتي : محمد بركات .
📺القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
⌚الموعد : الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .
⏰التاريخ : السبت ( 01-02-2020 ) .
⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .


الترجي التونسي الساعة 6 علي قناة 1
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مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل توقيت مكة العربيه

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