هاني زكريا يطرح أغنية "بالمسطرة" على القنوات الفضائية

يستعد الفنان الشاب هاني زكريا، لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم "بالمسطرة"، التي صورها على طريقة الفيديو كليب على عدد من القنوات الفضائية.



"بالمسطرة" تعد أول أغنية باللون الشعبي يقدمها "هاني"، بعد أن قدم عدد من الأغاني تحمل الطابع الدرامي، وهي من كلمات محمد رسلان، ألحان عمرو حليم، وتوزيع عمر عرب، والكليب من إخراج بشير حبار.



يشار إلى أن "هاني زكريا" طرح مؤخرا عدد من الأغاني على طريقة الـ"سينجل" منها :"هتتحمل" من كلمات حسام سعيد وألحان سهل، وتوزيع موسيقى أحمد أمين وأخرجها معتز خليل، "وعدتيني" من كلمات عبير أيمن، وألحان مادو وتوزيع موسيقي تيام طارق، وميكس وماستر مهاب أسامة، وجيتار محمد مغربي، وكمان مصطفى العطار ، وأغنية "قصة واقعية".

