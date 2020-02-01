عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتيجة مباراة ريال مدريد اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني | هدف بنزيما LIVE

السبت 01/فبراير/2020 - 04:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يلا كورة تابع البث الحي المباشر لمواجهة فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لملاقاة فريق أتليتكو مدريد اليوم السبت 1 فبراير GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني YALA SHOOOT PLUS.

يلا كورة ويدخل الفريق الأبيض بقيادة مدربه زين الدين زيدان المباراة وهو يرغب في تحقيق الانتصار من أجل المحافظة على الصدارة التي خطفها في الجولة الماضية من فريق برشلونة غريمه التقليدي YALA KOORA وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين كعادة مباريات الديربي في السنوات الأخيرة COOL KOORA.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا - اريولا - التوبي.

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - ميندي - مارسيلو.

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - فالفيردي - إيسكو - خاميس رودريجيز.

خط الهجوم : كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - فينسيوس.

يلا شوت بلس ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة وبفارق 3 نقاط عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني KOORA STAR ويدخل زين الدين زيدان وهدفه تحقيق الثلاث نقاط بينما يريد دييجو سيميوني تعويض خسارة كأس السوبر الاسباني الماضية والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية KOORAHD.

كورة أونلاين وكان قد حقق فريق ريال مدريد الفوز في المباراة الأخيرة على حساب فريق بلد الوليد بنتيجة هدف نظيف KOORA LIVE في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، وأيضا فاز في الجولة قبل الماضية على فريق إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد KOORA ONLINE مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد.

ريال مدريد الساعة 5 علي قناة 3
Advertisements

أخبار تهمك

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 18 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك BEIN مجانا

منذ أقل من ساعتين

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حبس المقاول الهارب محمد علي وسيدة 5 سنوات

منذ ساعة

Here | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 5 ساعات

جول zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واغسطس لايف اليوم بث مباشر دوري ابطال افريقيا live

منذ ساعة و 27 دقيقة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 21 ساعة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر live.. مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر بدون تقطيع Bein Sport

منذ ساعتين

رابط kora star مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر zamalek كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة الزمالك NOW

منذ أقل من ساعتين

الشوط الثاني ONLINE | مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس لايف HD بث مباشر جول الزمالك اليوم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة نجل المذيعة مروة ميمي إثر حادث أليم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الشوط الثاني live| مشاهدة مباراة (الزمالك 0-0 أول أغسطس) بث مباشر دوري ابطال افريقيا جودة عالية بدون تقطيع

منذ ساعة و 6 دقيقة

"رصاصة في الرأس".. تفاصيل جديدة في وفاة نجل مذيعة النهار

منذ ساعة و 12 دقيقة

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ حوالي 6 ساعات

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:00 م

الشوط الثاني ONLINE | مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس لايف HD بث مباشر جول الزمالك اليوم

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

10:49 ص

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

12:35 م

جول zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واغسطس لايف اليوم بث مباشر دوري ابطال افريقيا live

03:30 م

Here | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات

12:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status