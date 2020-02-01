نتيجة مباراة ريال مدريد اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني | هدف بنزيما LIVE

يلا كورة تابع البث الحي المباشر لمواجهة فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لملاقاة فريق أتليتكو مدريد اليوم السبت 1 فبراير GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني YALA SHOOOT PLUS.

يلا كورة ويدخل الفريق الأبيض بقيادة مدربه زين الدين زيدان المباراة وهو يرغب في تحقيق الانتصار من أجل المحافظة على الصدارة التي خطفها في الجولة الماضية من فريق برشلونة غريمه التقليدي YALA KOORA وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين كعادة مباريات الديربي في السنوات الأخيرة COOL KOORA.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا - اريولا - التوبي.

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - ميندي - مارسيلو.

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - فالفيردي - إيسكو - خاميس رودريجيز.

خط الهجوم : كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - فينسيوس.

يلا شوت بلس ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة وبفارق 3 نقاط عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني KOORA STAR ويدخل زين الدين زيدان وهدفه تحقيق الثلاث نقاط بينما يريد دييجو سيميوني تعويض خسارة كأس السوبر الاسباني الماضية والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية KOORAHD.

كورة أونلاين وكان قد حقق فريق ريال مدريد الفوز في المباراة الأخيرة على حساب فريق بلد الوليد بنتيجة هدف نظيف KOORA LIVE في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، وأيضا فاز في الجولة قبل الماضية على فريق إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد KOORA ONLINE مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد.

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