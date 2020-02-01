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أزمة جديدة تهدد الميلان في الدوري الايطالي

السبت 01/فبراير/2020 - 04:49 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ميلان الإيطالي عن أزمة تنتظر الروسونيري خلال المباراة التي يخوضها الفريق يوم غدًا ضد فريق نادي هيلاس فيرونا لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم .

وكان الفريق العملاق قد حقق الفوز في الثلاثة جولات الماضية ما جعل رصيده يرتفع إلى النقطة الحادية والثلاثين ويقفز إلى المركز الثامن بعد أن كان قد وصل للمركز الحادي عشر.

وقال المدرب أن الأزمة تتمثل في معاناه إبراهيموفيتش وكايير من نزلة برد أصيبا بها قبل أيام من إستدعاؤهما لمعسكر الفريق إستعدادًا للمباراة فيما يعاني كرونيتش من بعض الأزمات لكن باقي العناصر جاهزة لخوض اللقاء بدون مشاكل.

وتكمن المشكلة الحقيقة في أن إصابة إبراهيموفيتش جاءت بعد أيام من رحيل المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك ما يعني أن الميلان لا يمتلك حاليًا أي مهاجم في حالة تأكد غياب إبرا.

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ميلان دوري أبطال أفريقيا أول أغسطس

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