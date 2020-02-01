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يلا شوت real madrid موعد وكيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم هدف بنزيما رابط yalla shoot
السبت 01/فبراير/2020 - 04:48 م
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مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم مشاهدة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر موعد بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم السبت 1 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة .
مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.
"ديربي مدريد" بين الريال وأتلتيكو سيكون بتعليق الزميل رؤوف خليف.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .
للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT .
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