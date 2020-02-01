بدون تقطيع| مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

بث مباشر لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





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كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، الرابعة مساءًا بتوقيت تونس، الثالثة مساءًا بتوقيت جرينتش Liverpool .





كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في مواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري لهذا الموسم حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب بطولة الدوي حتى الآن Liverpool.





كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، حيث يعول الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز على الثلاثي الهجومي المتمثل في الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، وفيرمينيو Salah LIVE.





يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواصلة الصراع على كافة البطولات المحلية والقارية Liverpool.



