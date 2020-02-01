يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر Real Madrid ONLINE رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، الموافق 1 فبراير الجاري، في إطار الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Real Madrid ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريال ضد أتلتيكو مدريد حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة بي إن سبورت 3.

بث مباشر لمباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد كول كورة COOLKORA

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لمواصلة صراعه مع برشلونة Real Madrid ONLINE.

ريال مدريد الساعة 5 علي قناة 3