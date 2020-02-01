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رابط بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 2/ 1/2020

السبت 01/فبراير/2020 - 04:42 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم السبت 1 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة .

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3. 

"ديربي مدريد" بين الريال وأتلتيكو سيكون بتعليق الزميل رؤوف خليف. 

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في بث مباشر عبر الانترنت
 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.  

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد - التغطية لحظة بلحظة 
 

التشكيلة الأساسية للفريقين في "ديربي مدريد"
 

| ريال مدريد | ويغيب عن صفوف النادي الملكي الجناح الويلزي “جاريث بيل“، واستمرار غياب المهاجم البلجيكي “إدين هازارد” الذي لم يتدرب مع المجموعة حتى الآن، ويغيب اللاعب عن صفوف الفريق منذ 58 يوما بعد تعرضه للإصابة أمام “باريس سان جيرمان” في نوفمبر الماضي ضمن منافسات دوري أبطال اوروبا.

بينما يدخل أتلتيكو مدريد المباراة طامعًا في خطف الفوز ورد اعتباره بعد الخسارة المريرة التي تلقاها من ريال مدريد في نهائي “كأس السوبر الإسباني” على الأراضي السعودية، حيث لم ينجح الفريق في تحقيق اي فوز منذ هذه الهزيمة فقد خسر من “ايبار” وتعادل مع “ليجانيس” في الليجا وتم اقصاءه من كأس ملك إسبانيا على يد فريق دوري الدرجة الثانية “كولتورال ليونيسا”.


 
ويقبع فريق واندا ميتروبوليتانو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني حيث حقق الفوز في 9 مباريات فقط من 24 مباراة خاضها الفريق وتعادل في 9 وخسر 3 مباريات.

ولم ينجح اتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات رسمية خاضها الفريق ضد ريال مدريد، وتاريخيًا خاض الفريقين 165 ديربي في تاريخ الليجا، ويتفوق ريال مدريد بـ87 انتصارًا، مقابل 36 لأتلتيكو مدريد و42 تعادلًا، وسجل المرينجي إجمالي 289 هدفًا مقابل 216 لأبناء دييجو سيميوني.

إضغط هنا للوصول إلى صفحة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم
ريال مدريد 0-0 أتلتيكو مدريد
🏟 ملعب سانتياجو برنابيو (مدريد – إسبانيا)

🏆 الدوري الإسباني (الأسبوع الـ22 )

⌚ تنطلق الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش


👈 أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.
♻️ كي تتابع البث بشكل سليم، كل ما عليك فعله هو تحديث هذه الصفحة كل 30 ثانية.
 


سيكون معكم في هذا البث الحي “مهاب زايد”..نتمنى أن تستمتعوا معنا بهذا اللقاء
نبدأ معكم بتشكيلة صاحب الأرض والجمهور ريال مدريد: في حراسة المرمى تيبو كورتوا :  خط الدفاع :كارفخال،فاران،راموس،ميندي خط الوسط : فالفيردي،كاسيميرو،كروس،ايسكو،مودريتش خط الهجوم : كريم بنزيما دكة البدلاء (اريولا،ميليتاو،لوكا يوفيتش،فينيسيوس،خاميس،مارسيلو،فاسكيز).

 
تشكيلة أتلتيكو مدريد : في حراسة المرمى يان اوبلاك خط الدفاع : فرساليكو،سافيتش،اوجستو،لودي خط الوسط : كوريا،بارتي،لورينتي،نيجويز خط الهجوم : فيتولو،موراتا دكة البدلاء : (ادان،كاميلو،كاراسكو،هرموسو،ليمار،مويا،سابونجيش).
ريال مدريد الساعة 5 علي قناة 3
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