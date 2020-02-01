ننشر تشكيلة الترجي أمام شبيبة القبائل

يستقبل فريق شبيبة القبائل الجزائري، عشية اليوم السبت 01 فيفري 2020، نظيره الترجي الرياضي التونسي، على ملعب 1 نوفمبر بالجزائر، لحساب الجولة السادسة من دور مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية.