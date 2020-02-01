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ننشر تشكيلة الترجي أمام شبيبة القبائل

السبت 01/فبراير/2020 - 04:36 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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يستقبل فريق شبيبة القبائل الجزائري، عشية اليوم السبت 01 فيفري 2020، نظيره الترجي الرياضي التونسي، على ملعب 1 نوفمبر بالجزائر، لحساب الجولة السادسة من دور مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية.

وسيدخل مدرب الترجي معين الشعباني اللقاء، بالتشكيل الآتي:

رامي الجريدي
حسين الربيع
شمس الدين الذوادي
ايهاب المباركي
محمد امين بن حميدة
محمد امين المسكيني
كوامي بونسو
فادي بن شوق
محمد علي بن حمودة
رائد الفادع
يوسف العبدلي

ويذكر بأن الترجي التونسي يحتل صدارة مجموعته برصيد 11 نقطة، فيما يحل الرجاء المغربي ثانيا برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد كل من فيتا كلوب الكنغولي وشبيبة القبائل الجزائري في المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط لكل منهما.
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