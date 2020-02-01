محمد زويل: "نجوم في المصيدة" الأربعاء المقبل على اليوتيوب

كشف الإعلامي محمد زويل، عن انطلاق أولى حلقات برنامجه الجديد "نجوم في المصيدة" الأربعاء المقبل، عبر موقع اليوتيوب لصالح إحدى الشركات الفنية الكبرى المتخصصة في إنتاج الأفلام الروائية القصيرة.

وقال "زويل" إن البرنامج يدور في إطار كوميدي ساخر يستضيف من خلاله عدد من مشاهير الفن والإعلام، للحديث عن أبرز مواقفهم الإنسانية وأصعب المواقف التي مرت عليهم في حياتهم الشخصية، كاشفًا بأن أولى حلقات البرنامج ستناقش أزمة قضية النجم أحمد عز وزينة.

"نجوم في المصيدة" يرصد الحديث عن قضايا مشاهير الفن والإعلامي، ومن بين أبرز تلك القضايا النجم أحمد عز، والمطربة اللبنانية دوللي شاهين، والنجمة نانسي عجرم، والإعلامي القدير أسامة منير، والفنان محمد رمضان.