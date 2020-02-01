الفار ينقذ الأهلي من الهزيمة أمام العدالة في الدوري السعودي للمحترفين





تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي مع مضيفه العدالة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وأهدر ميدوين بيتيغي ركلة جزاء للعدالة عند الدقيقة 29، قبل أن يفتتح أهداف اللقاء بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الأهلي عند الدقيقة 30.



وأدرك سلمان المؤشر هدف التعادل للأهلي من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى العدالة عند الدقيقة 38.



وألغى الحكم هدفا للعدالة سجلة تشارلز أندريا عند الدقيقة 48، بعد الرجوع لتقنية الفيديو VAR.



وتلقى لاعب الأهلي لوكاس ليما بطاقة حمراء مباشرة، عند الدقيقة 84 من عمر اللقاء.



وبهذه النتيجه رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة، في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يتواجد العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.



