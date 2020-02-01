عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الفار ينقذ الأهلي من الهزيمة أمام العدالة في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 01/فبراير/2020 - 04:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements


تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي مع مضيفه العدالة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأهدر ميدوين بيتيغي ركلة جزاء للعدالة عند الدقيقة 29، قبل أن يفتتح أهداف اللقاء بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الأهلي عند الدقيقة 30.

وأدرك سلمان المؤشر هدف التعادل للأهلي من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى العدالة عند الدقيقة 38.

وألغى الحكم هدفا للعدالة سجلة تشارلز أندريا عند الدقيقة 48، بعد الرجوع لتقنية الفيديو VAR.

وتلقى لاعب الأهلي لوكاس ليما بطاقة حمراء مباشرة، عند الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجه رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة، في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يتواجد العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

Advertisements

أخبار تهمك

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك BEIN مجانا

منذ أقل من ساعتين

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ حوالي 6 ساعات

"رصاصة في الرأس".. تفاصيل جديدة في وفاة نجل مذيعة النهار

منذ ساعة و 8 دقيقة

بث مباشر live.. مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر بدون تقطيع Bein Sport

منذ ساعتين

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 21 ساعة

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حبس المقاول الهارب محمد علي وسيدة 5 سنوات

منذ ساعة

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 20 ساعة

الشوط الثاني live| مشاهدة مباراة (الزمالك 0-0 أول أغسطس) بث مباشر دوري ابطال افريقيا جودة عالية بدون تقطيع

منذ ساعة

رابط kora star مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر zamalek كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة الزمالك NOW

منذ أقل من ساعتين

Here | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 4 ساعات

الشوط الثاني ONLINE | مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس لايف HD بث مباشر جول الزمالك اليوم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة نجل المذيعة مروة ميمي إثر حادث أليم

منذ ساعتين

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 21 ساعة

جول zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واغسطس لايف اليوم بث مباشر دوري ابطال افريقيا live

منذ ساعة و 23 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:00 م

الشوط الثاني ONLINE | مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس لايف HD بث مباشر جول الزمالك اليوم

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

10:49 ص

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

12:35 م

جول zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واغسطس لايف اليوم بث مباشر دوري ابطال افريقيا live

03:30 م

Here | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات

12:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status