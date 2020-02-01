بث بدون تقطيع | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني شاهد بث مباشر ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم السبت 1-2-2020

يقدم مباشر لاستضافة ريال مدريد لفريق أتلتيكو مدريد في أهم مباريات اليوم السبت 1-2-2020 في إطار منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الإسباني، بإدارة من الحكم الإسباني “خافيير ايسترادا فرنانديز”.





المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق التونسي المتميز “رؤوف خليف”، ستنطلق في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سانتياجو برنابيو” بالعاصمة مدريد.





يستقبل ريال مدريد فريق أتلتيكو مدريد علي ملعبه سانتياجو برنابيو، في مواجهة “ديربي مدريد” الناري حيث يأمل الفريق الملكي بقيادة المدير الفني “زين الدين زيدان” في مواصلة نتائجة الرائعة في الليجا الإسبانية والحفاظ على الصدارة التي استعادها في الجولة الماضية بعد ما خطف فوزًا صعبًا من ملعب فريق بلد الوليد بنتيجة (1-0)، وتعثر غريمه برشلونة بعد هزيمته من “فالنسيا” بهدفين دون رد في الجولة ذاتها.









ويغيب عن صفوف النادي الملكي الجناح الويلزي “جاريث بيل“، واستمرار غياب المهاجم البلجيكي “إدين هازارد” الذي لم يتدرب مع المجموعة حتى الآن، ويغيب اللاعب عن صفوف الفريق منذ 58 يوما بعد تعرضه للإصابة أمام “باريس سان جيرمان” في نوفمبر الماضي ضمن منافسات دوري أبطال اوروبا.





بينما يدخل أتلتيكو مدريد المباراة طامعًا في خطف الفوز ورد اعتباره بعد الخسارة المريرة التي تلقاها من ريال مدريد في نهائي “كأس السوبر الإسباني” على الأراضي السعودية، حيث لم ينجح الفريق في تحقيق اي فوز منذ هذه الهزيمة فقد خسر من “ايبار” وتعادل مع “ليجانيس” في الليجا وتم اقصاءه من كأس ملك إسبانيا على يد فريق دوري الدرجة الثانية “كولتورال ليونيسا”.









ويقبع فريق واندا ميتروبوليتانو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني حيث حقق الفوز في 9 مباريات فقط من 24 مباراة خاضها الفريق وتعادل في 9 وخسر 3 مباريات.





ولم ينجح اتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات رسمية خاضها الفريق ضد ريال مدريد، وتاريخيًا خاض الفريقين 165 ديربي في تاريخ الليجا، ويتفوق ريال مدريد بـ87 انتصارًا، مقابل 36 لأتلتيكو مدريد و42 تعادلًا، وسجل المرينجي إجمالي 289 هدفًا مقابل 216 لأبناء دييجو سيميوني.





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ريال مدريد 0-0 أتلتيكو مدريد

🏟 ملعب سانتياجو برنابيو (مدريد – إسبانيا)





🏆 الدوري الإسباني (الأسبوع الـ22 )





⌚ تنطلق الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش









👈 أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

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سيكون معكم في هذا البث الحي “مهاب زايد”..نتمنى أن تستمتعوا معنا بهذا اللقاء

نبدأ معكم بتشكيلة صاحب الأرض والجمهور ريال مدريد: في حراسة المرمى تيبو كورتوا : خط الدفاع :كارفخال،فاران،راموس،ميندي خط الوسط : فالفيردي،كاسيميرو،كروس،ايسكو،مودريتش خط الهجوم : كريم بنزيما دكة البدلاء (اريولا،ميليتاو،لوكا يوفيتش،فينيسيوس،خاميس،مارسيلو،فاسكيز).





تشكيلة أتلتيكو مدريد : في حراسة المرمى يان اوبلاك خط الدفاع : فرساليكو،سافيتش،اوجستو،لودي خط الوسط : كوريا،بارتي،لورينتي،نيجويز خط الهجوم : فيتولو،موراتا دكة البدلاء : (ادان،كاميلو،كاراسكو،هرموسو،ليمار،مويا،سابونجيش).

نذكركم ان اللاعب جواو فيلكس لم يتمكن من التدرب مع الفريق في الفترة الاخيرة، بسبب إلاصابة التي لحقت به في مباراة ليجانيس بالدوري الإسباني، والنادي لم يصدر أي توضيح بشأن المدة التي سيغيبها اللاعب.

واستعاد فريق الأتلتي خدمات لاعبه السابق البلجيكي “يانيك كاراسكو”، بعد التعاقد معه أمس الجمعة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري من “داليان ييفانج” الصيني، وسرعان ما دخل اللاعب في حسابات سيميوني حيث يجلس اليوم على دكة البدلاء.

على الجانب الآخر استبعد المدير الفني للفريق الملكي “زين الدين زيدان” الجناح البرازيلي “رودريجو جوس”، وصانع الألعاب “براهيم دياز” لأسباب فنية، وكان اللاعب براهيم قد تألق في المباراة الاخيرة للفريق امام “ريال سرقسطة” في كأس ملك إسبانيا والتي إنتهت بنتيجة (4-0) لصالح الملوك، إلا انه لم يفلح في نيل ثقة المدرب الفرنسي لكي يتواجد اليوم في هذا الديربي.





ريال مدريد الساعة 5 علي قناة 3