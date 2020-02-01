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مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر اليوم 1 فبراير 2020 بدون تقطيع| Liverpool vs Southampton - Premier League Live

السبت 01/فبراير/2020 - 04:40 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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بث مباشر كورة لايف KORASTAR، لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز KORA LIVE.

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي
وتلعب مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون مساء اليوم KORA LIVE في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة السابعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي
وتذاع مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون KORA ONLINE في الدوري الإنجليزي على قناة "BEIN SPORTS HD 2".

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بث مباشر مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أليسون بيكير.
خط الدفاع: أرنولد، روبيرتسون، فان دايك، جو جوميز.
خط الوسط: فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين.
خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينيو، أوريجي.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، جمعهم من 23 إنتصار، وتعادل وحيد، ولم يتلقى الهزيمة حتى الآن في البريميرليج.

مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر
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