بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم السبت live.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

كورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد وأتليتيكو مدريد ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسبانى فى لقاء ق ي ومهم، ويسغي المرينجي للإستمرار فى صدارة الليجا الإسبانية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد واتليتيكو مدريد KOORA LIVE، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتليتيكو مدريد KOORA LIVE، ويسعي الريال للفوز مثلما فاز على الروخى بلانكوس فى لقاء نهائي السوبر الإسبانى الاخير بركلات الترجيح، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد واتليتيكو مدريد اليوم YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد واتليتيكو مدريد KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتليتيكو مدريد اليوم.

وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى، وسيقام اللقاء فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد واتليتيكو مدريد KOORA GOAL.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 46 نقطة بينما يحتل أتليتكو مدريد المركز الخامس برصيد 36، ويسعي الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم KOORA GOAL.

ويقود كريم بنزيما المهاجم الفرنسي للريال تشكيل فريقه بجانب كل من ايسكو ومودريتش بينما يقود الفارو موراتا يقود الاتليتي وسط غيابات عديدة ابرطها غياب جواو فيليكس، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد واتليتيكو مدريد KOORA GOAL.

ريال مدريد الساعة 5 علي قناة 3