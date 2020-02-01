عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منظمة التعاون الإسلامي تكشف موعد الاجتماع الطارئ حول "صفقة القرن"

السبت 01/فبراير/2020 - 04:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
حلمي رمضان
Advertisements

أعلنت منظمة التعاون الاسلامي، مساء اليوم السبت، أنها "ستعقد يوم الإثنين المقبل، إجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية حول خطة السلام الأمريكية في مقر المنظمة بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

​هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي على أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام"، موضحاً أن "خطته المقترحة للسلام مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة".

كما أعرب عن شكره لدول عمان والبحرين والإمارات لمساعدة الولايات المتحدة في رؤية "صفقة القرن"، وإرسال سفرائهم لحضور كلمته اليوم في البيت الأبيض.

وبحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف "صفقة القرن" بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".

ويذكر أنه في أواخر عام 2017 تم الإعلان عن صفقة القرن، التي تتضمن خطة سلام من وجهة النظر الأمريكية، إلا أن الإعلان عن بنود الصفقة بقي طي الكتمان حتى تم إعلانها اليوم، وطوال العامين الماضيين، اتخذ ترامب سلسلة من القرارات الداعمة لإسرائيل، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإلغاء الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما أعلن ضم الجولان لإسرائيل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منظمة التعاون الإسلامي صفقه القرن

أخبار تهمك

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة نجل المذيعة مروة ميمي إثر حادث أليم

منذ أقل من ساعتين

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 4 ساعات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 21 ساعة

"رصاصة في الرأس".. تفاصيل جديدة في وفاة نجل مذيعة النهار

منذ ساعة

بث مباشر live.. مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر بدون تقطيع Bein Sport

منذ أقل من ساعتين

الشوط الثاني live| مشاهدة مباراة (الزمالك 0-0 أول أغسطس) بث مباشر دوري ابطال افريقيا جودة عالية بدون تقطيع

منذ أقل من ساعة

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 18 ساعة

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ حوالي 6 ساعات

Here | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 4 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك BEIN مجانا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حبس المقاول الهارب محمد علي وسيدة 5 سنوات

منذ أقل من ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 21 ساعة

جول zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واغسطس لايف اليوم بث مباشر دوري ابطال افريقيا live

منذ ساعة و 18 دقيقة

الشوط الثاني ONLINE | مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس لايف HD بث مباشر جول الزمالك اليوم

منذ أقل من ساعة

رابط kora star مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر zamalek كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة الزمالك NOW

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

صفقة القرن.. الرئيس الإيراني ينتقد خطة السلام الأمريكية

عاجل.. جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل

الجزائر: حق الشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف أو السقوط

فلسطين تأمل أن يصوت مجلس الأمن على قرار بشأن خطة السلام الأمريكية

صفقة القرن.. "جعجع" يؤكد: ندعم القيادة الفلسطينية برئاستها

عقب إعلان صفقة القرن.. غارات إسرائيلية على مواقع تابعة لحماس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:00 م

الشوط الثاني ONLINE | مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس لايف HD بث مباشر جول الزمالك اليوم

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

10:49 ص

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

12:35 م

جول zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واغسطس لايف اليوم بث مباشر دوري ابطال افريقيا live

03:30 م

Here | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات

12:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status