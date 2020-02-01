رابط KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن yalla salah

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متابعة بث مباشر kora online مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، حيث يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ويسعي فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب للتتويج بلقب بطولة الدوري الانجليزي والغائبة عن خزينة بطولات ليفربول منذ موسم1989 – 1990، تابع البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم على YALLA SHOOT PLUS.





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