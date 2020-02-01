روديجر ينقذ تشيلسي من فخ ليستر سيتي بالبريميرليج

إنتهت مباراة ليستر سيتي ضد تشيلسي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب ووكرز لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم .

افتتح انتونيو روديجر التقدم للبلوز في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني قبل أن يدرك هارفي بارنيس التعادل لليستر سيتي في الدقيقة الرابعة والخمسين.

وفي الدقيقة الرابعة والستين إستغل بينجامين تشايلويل خطأ فادح من الحارس ويلي كابايرو ليضيف الهدف الثاني لكتيبة براند روجرز ليعود روديجر ويضيف الهدف الثاني ولفريقه في الدقيقة الحادية والسبعين .

وبهذا التعادل رفع ليستر سيتي رصيده من النقاط إلى النقطة التاسعة والأربعين في المركز الثالث فيما وصل رصيد نادي تشيلسي إلى النقطة الحادية والأربعين في المركز الرابع.