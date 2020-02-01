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بث مباشر مباراة ريال مدريد الآن|مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع| مباراة الريال اليوم

السبت 01/فبراير/2020 - 04:37 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة قوية تجمع بين نادى ريال مدريد وأتليتيكو مدريد ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسبانى فى لقاء قوي ينتظره عشاق كرة القدم فى العالم، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد واتليتيكو مدريد KOORA GOAL، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتليتيكو مدريد اليوم KOORA LIVE، ويسعي المرينجي للإستمرار فى صدارة الليجا الإسبانية بعد سقوط برشلونة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد اليوم KOORA LIVE.

موعد مباراة ريال مدريد وأتليتيكو مدريد بالدوري الإسباني

يحل أتليتكو مدريد ضيف على ريال مدريد اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2020 ضمن مباريات الجولة ال 22 من الليجا الإسبانية فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد واتليتيكو مدريد KOORA LIVE، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد والاتليتي YALLA SHOOT.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 46 نقطة بينما يحتل أتليتكو مدريد المركز الخامس برصيد 36 نقطة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد اليوم امام أتليتكو مدريد YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتليتيكو مدريد YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد YALLA SHOOT، شاهد ديربي مدريد بث مباشر وحي دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد واتليتيكو مدريد KOORA STAR.

ويشار الى ان ريال مدريد قد توُج ببطولة السوبر الإسبانى على حساب أتليتكو مدريد فى لقاء اقيم بالسعودية بركلات الترجيح، كورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد وأتليتيكو مدريد KOORA GOAL، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتليتيكو.

ريال مدريد الساعة 5 علي قناة 3
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