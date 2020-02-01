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الرئيس الشرفي الجديد لـ"الوفد": أتعهد بمساندة جميع قضايا الحزب

السبت 01/فبراير/2020 - 04:37 م
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النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان
دينا إبراهيم
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وجه النائب الوفدي سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا، على اختياره رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الهيئة العليا، اليوم السبت، لإعلان انطلاق انتخابات المكتب التنفيذي للحزب.

وأوضح وهدان، أن ذلك يزيد من مسئوليته ليرفع اسم الحزب، متعهدًا بمساندة جميع قضايا الحزب وعدم التفريط في أي توجيه لرئيس الحزب وأعضائه.

وأشار، إلى أنه كرئيس للجنة الإشراف على انتخابات المكتب التنفيذي سيحرص على تحقيق النزاهة في الانتخابات، مؤكدًا أن الجميع في الوفد على قلب رجل واحد ونسعى جميعا لتحقيق الأفضل للوطن والمواطن.
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الكلمات المفتاحية

وهدان رئيس شرفي جديد الوفد

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