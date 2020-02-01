يلا real شوت كورة أونلاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد kora online بث مباشر مباراة الريال كورة لايف HD

بث مباشر يلا شوت يستضيف نادي ريال مدريد KORA STAR نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين KORA GOAL من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني الممتاز

مشاهدة مباراة ريال مدريد عبر بث يلا شوت وستلعب مباراة ريال مدريد KORA LIVE ضد نظيره أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز KORA ONLINE في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني الممتاز

وتذاع مباراة ريال مدريد YALLA SHOOT ضد نظيره أتلتيكو مدريد على قناة BEIN SPORTS HD 3.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني الممتاز

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد نظيره أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد نظيره أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مشاهدة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد:

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ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

خط الدفاع : مارسيلو - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفخال.

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - إيسكو.

خط الهجوم : كريم بنزيما.

بينما ستكون تشكيل أتلتيكو مدريد، بقيادة دييجو سيميوني كالآتي:-

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع : فيليبي ، ستيفان سافيتش ، ساؤول نيجيز و كيران تريبيير.

خط الوسط : كوكي ، توماس بارتي ، هيكتور هيريرا و أنخيل كوريا.

خط الهجوم : ألفارو موراتا و جواو فيليكس.

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ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الدوري الإسباني الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد جودة عالية بدون تقطيع عبر موقع "الفجر"، بث مباشر لمباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني، ويمكنكم أيضاً متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

ريال مدريد الساعة 5 علي قناة 3