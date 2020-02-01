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«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول هدف salah shoot

السبت 01/فبراير/2020 - 04:33 م
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بوابة الفجر
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* التشكيل المتوقع :
- من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى : أليسون
خط الدفاع : أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد
خط الوسط : تشامبرلين - فابينو - جوردان هندرسون
خط الهجوم : ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

* مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر :
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* بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون :
بث مباشر ليفربول وساوثهامبتون كورة ستار كورة أون لاين kora extra ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة ليفربول وساوثهامبتون بدون تقطيع، يسعى ليفربول للفوز في المباراة وحصد نقاطها الثلاث من احل مواصلة تصدره لجدول الدوري الإنجليزي الذي يحتل صدارته برصيد 70 نقطة بينما يحتل ساوثهامبتون المركز التاسع في جدول البريميرليج برصيد 31 نقطة.

* مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر :
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تنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم

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