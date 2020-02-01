«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول هدف salah shoot

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

خط الوسط : تشامبرلين - فابينو - جوردان هندرسون

خط الهجوم : ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح





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تنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم



