Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر في الدوري الاسباني اليوم بدون تقطيع

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يتصدر الميرنجي جدول ترتيب الليجا بـ46 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن منافسه التقليدي برشلونة الذي يتواجد بالمركز الثاني، فيما يحل الروخي بلانكوس بالمركز الخامس وفي جعبته 36 نقطة.





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