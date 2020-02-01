رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول salah live

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الأنفيلد لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين والتي يتصدرها الفريق بفارق كبير عن أقرب منافسيه .





وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على موقف الفريقان في بطولة الدوري بالإضافة إلى توقيت المباراة والقنوات الناقلة لها على الهواء مباشرًة .





كورة لايف kora live وقبل المباراة يحتل فريق نادي ليفربول المركز الأول على سلم ترتيب البريميرليج برصيد سبعين نقطة جمعها الفريق بعد أربعة وعشرين جولة بالفوز في ثلاثة وعشرين مباراة والتعادل في مباراة واحدة ولم يعرف أبناء كلوب طعم الخسارة حتى الآن .





كورة جول kora goal في المقابل يحتل فريق نادي س اوثهامبتون المركز التاسع برصيد إحدى وثلاثين نقطة جمعها الفريق بعد أن حصد تسعة إنتصارات مقابل أربعة تعادلات وتكبد رفقاء الإنجليزي داني إنجز الخسارة في إحدى عشر مباراة .





الأسطورة لايف ostora live ويطمح الريدز في مباراة اليوم إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة المسيرة الرائعة نحو الحصول على اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ ثلاثين عامًا.





لايف فور إتش دي live4hd بينما يسعى فريق نادي ساوثهامبتون إلى تحقيق ما أشبه بالمعجزة وإلحاق الخسارة الأولى بالريدز على ملعب الأنفيلد أو الخروج بنقطة التعادل على أقصى تقدير .





ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرًة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT





وتنقل المباراة على الهواء عبر روابط البث المباشر التي يرصدها لكم موقع الفجر الرياضي بجودة عالية وتعليق عربي بدون تقطيع والقنوات التالية :-





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