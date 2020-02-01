عاجل.. طبيب الأهلي يكشف حقيقة تجدد إصابة محمد الشناوي قبل مواجهة الهلال السوداني

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة تجدد آلام محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر في الظهر قبل مواجهة الهلال السوداني.



ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني في التاسعة من مساء اليوم السبت على ستاد الجوهرة بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأكد طبيب الأهلي جاهزية الحارس لمواجهة اليوم أمام الهلال السوداني، وعدم تجدد آلام الظهر للشناوي.



وأضاف طبيب الأهلي أن ما تردد حول تجدد شكوى اللاعب من آلام الظهر عقب انتهاء المران الختامي أمس عارٍ تمامًا من الصحة، واللاعب جاهز تمامًا للمباراة.



يذكر أن الأهلي يحتل صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.