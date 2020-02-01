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«قناة مفتوحة» كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم real live

السبت 01/فبراير/2020 - 04:30 م
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مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
الفجر الرياضي
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موعد بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 
 

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم السبت 1 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة .

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3. 

"ديربي مدريد" بين الريال وأتلتيكو سيكون بتعليق الزميل رؤوف خليف. 

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في بث مباشر عبر الانترنت
 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بدون تقطيع وجميع اخبار زيدان ومودريتش عبر البث المباشر للمباريات السريع من موقع بجودة عالية الدقة والوضوح يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة الديربي الإسباني القوي بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم السبت 1-2-2020، والتي ستنطلق من ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي، في إطار منافسات الأسبوع الـ22 من الدوري الإسباني.
ريال مدريد الساعة 5 علي قناة 3
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