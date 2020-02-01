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26 مارس.. نظر أولى جلسات طعن قضية "أحداث مكتب الإرشاد"

السبت 01/فبراير/2020 - 04:31 م
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أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
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حددت محكمة النقض، جلسة 26 مارس المقبل لنظر أولى جلسات طعن المتهمين بـ"أحداث مكتب الإرشاد" المحكوم عليهم حضوريا في القضية.

وكانت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أصدرت حكما بالسجن المؤبد لبديع والشاطر و4 آخرين، وكما قضت ببراءة سعد الكتاتني والبلتاجي والعريان و3 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، ليرتفع السجل الجنائي لبعض قيادات الجماعة.
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