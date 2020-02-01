محافظ القاهرة: حلوان تتمتع بمنبع للمياه الكبريتية يمكن استغلاله عالميًا

شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ود. غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، في ورشة العمل التحضيرية الثانية للجنة التنظيمية العليا لمؤتمر بناء العلامة التجارية المصرية للسياحة الصحية بمصر.



وأكد اللواء خالد عبد العال في كلمته، على أهمية الاستفادة من الأماكن التي تصلح للسياحة العلاجية بمحافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن القاهرة تتمتع بمنبع صحي للمياه الكبريتية بحلوان يمكن استغلاله عالمياً خاصة وأنه يمتاز بتركيبه الكيميائي الفريد، والذي يفوق في نسبته جميع العيون الكبريتية والمعدنية في العالم.



وأشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إلى أن فكر القيادة السياسية يهدف إالى تطوير قطاع السياحة الصحية ووضع مصر داخل منظومة السياحة العلاجية العالمية وهو ما يؤكد عليه د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأهمية التوصل لتوصيات لدفع منظومة السياحة الاستشفائية وتحويلها لصناعة.



وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى ضرورة انشاء بوابة الكترونية لعرض وتسويق السياحة الصحية يوضح عليها كل المناطق السياحية بكل محافظات مصر لحقيق الاستفادة الكاملة مؤكداً على دور الاعلام فى توصيل أهمية هذة السياحة داخلياً وخارجياً.



شارك في ورشة العمل اللواء عصام القاضي المقرر العام للجنة التنظيمية العليا للمؤتمر والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب.