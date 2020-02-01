«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر yallakora رابط ماتش ليفربول رابط kora live

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب الريدز لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .





وفي التقرير التالي يأخذكم الفجر الرياضي في جولة لتعريفكم بأبرز الإستعدادات والأخبار الخاصة بالفريقين بالإضافة إلى روابط البث المباشر التي ستوفر متابعة المباراة على الهواء بجودات متعددة تناسب سرعات الإنترنت المختلفة .





يلا كورة أونلاين yalla kora online وقبل المباراة رفض فريق نادي ساوثهامبتون رحيل نجم الفريق داني إنجز إلى صفوف مانشستر يونايتد حيث طلب مدرب الأخير سولسكاير التعاقد مع اللاعب لكن إدارة ساوثهامبتون رفضت.





يلا شوت بلس yalla shoot plus وقالت صحيفة " تليغراف " أن سولسكاير طلب الحصول على خدمات إنجز بعد إصابة ماركوس راشفورد وتُوقع غيابه عن الملاعب لمدة تزيد عن الستة أسابيع .





يلا كورة حصري yalla kora 7asry ويتصدر اللاعب صاحب السبعة وعشرين عامًا قائمة هدافي فريق نادي ساوثهامبتون الموسم الجاري بتسجيله ستة عشر هدفًا في جميع المسابقات وأصبح مؤهلًا بقوة لدخول قائمة الأنجليز في أمم أوروبا 2020.





يلا شوت الآن yalla shoot now وأكمل تقرير التليجراف أن ساوثهامبتون رفض عرض المانيو دون تفكير مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى خدمات اللاعب بل ويستعدون لتجديد تعاقده على الرغم من أنه يتبقى به عامين.

جول العرب goal al3arb وإرتبط أكثر من لاعب بالإنتقال إلى المانيو لكن الأولوية كانت لداني إنجز وجاء رفض إدارة ساوثهامبتون بسبب حاجة الفريق لخدمات اللاعب في الإستحقاقات المقبلة .





ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرًة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة المملكة العربية السعودية .



