بث حي.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم 1/2 الدوري الإسباني real madrid

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة الديربي الإسباني القوي بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم السبت 1-2-2020، والتي ستنطلق من ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي، في إطار منافسات الأسبوع الـ22 من الدوري الإسباني، ولن ننسى أنه دائماً ما تتسم مواجهات الديربي بالندية الكبيرة والمنافسة الشرسة بين الفرق التي تقيم في نفس المدينة.





يقدم لزواره خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت 3، ويتولى مهمة التعليق على الأحداث المعلق رؤوف خليف، وتنطلق صافرة البداية في تمام الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة.





يتصدر الميرنجي جدول ترتيب الليجا بـ46 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن منافسه التقليدي برشلونة الذي يتواجد بالمركز الثاني، فيما يحل الروخي بلانكوس بالمركز الخامس وفي جعبته 36 نقطة.





يخوض ريال مدريد لقاء الديربي وهو منتشٍ بالفوز على جاره اللدود في نهائي كأس السوبر الإسباني، وهو الأمر الذي سيمنح الثقة لكتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في مباراة اليوم، ويذكر أن لقاء الذهاب بالدوري قد انتهى بالفريقين بيتعادل السلبي والذي أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو.





تمكن ريال مدريد من حصد العلامة الكاملة في جميع مباريات شهر يناير، وكان آخر فوز للفريق على ريال سرقسطة بنتيجة أربعة أهداف بدور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، وكانت أول مباريات الشهر أمام خيتافي وانتهت بثلاثية دون رد، ثم فالنسيا بالدور بثلاثية لهدف، وفي نصف نهائي كأس السوبر أمام اتلتيكو وانتهت بركلات الترجيح، ومن ثم تخطى إشبيلية بثنائية نظيفة، وسلامنكا بثلاثة لهدف.





سيتغيب عن الملكي في مواجهة أتلتيكو مدريد ماركو أسينسيو الذي يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، ومن المتوقع غياب إيدين هازارد الذي عاد للتدريبات بعد غياب طويل لنفس السبب.





بطاقة المباراة

المباراة ريال مدريد × أتلتيكو مدريد

المسابقة الدوري الإسباني (الجولة 22)

الموعد السبت 1 فبراير 2020 - الساعة 18:00 بتوقيت السعودية

القناة الناقلة بي إن سبورت 3

الملعب سانتياجو برنابيو

ريال مدريد الساعة 5 علي قناة 3