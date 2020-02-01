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تشييع جثمان الصحفي "أحمد المنسي" في الإسكندرية (صور)

السبت 01/فبراير/2020 - 04:28 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شيع المئات من أهالي الإسكندرية، عقب صلاة عصر اليوم السبت، جثمان الزميل "أحمد المنسي"، مسئول الدعم الفني بموقع جريدة المال، من مسجد العمري بالإسكندرية، والانتقال به إلى مقابر العامود بكرموز حيث مقواه الأخير.

وشهدت الجنازة حالة من الحزن الشديد بين أقارب وأحباء الراحل، حيث حرصوا على قراءة القران وترديد الأدعية له، مع ترديد "لا اله الا الله"، أثناء تشييع الجثمان، وسط حضور ممثلي من نقابة الصحفيين، وعدد من زملاء الراحل.

وكان حادث تصادم مروع وقع بين سيارتين ملاكي بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي، عصر أمس الجمعة، توفي على إثره كل من الزميلة زكية هدايا محمد أحمد، الصحفية بجريدة العالم اليوم، والزميل أحمد محمد مصطفى كامل، وشهرته "أحمد المنسي"، مسئول الدعم الفني بموقع جريدة المال، وسائق السيارة الأخرى.

وأعلن صحفيو جريدة المال إقامة صلاة الغائب على روح الزميلين من مقر الجريدة مساء اليوم.
تشييع جثمان الصحفي "أحمد المنسي" في الإسكندرية (صور)
تشييع جثمان الصحفي "أحمد المنسي" في الإسكندرية (صور)
تشييع جثمان الصحفي "أحمد المنسي" في الإسكندرية (صور)
تشييع جثمان الصحفي "أحمد المنسي" في الإسكندرية (صور)
تشييع جثمان الصحفي "أحمد المنسي" في الإسكندرية (صور)
تشييع جثمان الصحفي "أحمد المنسي" في الإسكندرية (صور)
تشييع جثمان الصحفي "أحمد المنسي" في الإسكندرية (صور)
تشييع جثمان الصحفي "أحمد المنسي" في الإسكندرية (صور)
تشييع جثمان الصحفي "أحمد المنسي" في الإسكندرية (صور)
تشييع جثمان الصحفي "أحمد المنسي" في الإسكندرية (صور)
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الكلمات المفتاحية

جريدة المال تشييع جثمان المنسي أحمد المنسى

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