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حزب الوفد يختار رئيسا شرفيا بعد موافقة الهيئة العليا

السبت 01/فبراير/2020 - 04:28 م
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سليمان وهدان
سليمان وهدان
دينا إبراهيم
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بدأ منذ قليل اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، وذلك؛ لإجراء انتخابات المكتب التنفيذي للحزب، بالمقر الرئيسي بالدقي.

وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، اعتبار النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، رئيسا شرفيا لحزب الوفد بعد موافقة أعضاء الهيئة العليا، ووصفه بأنه نموذج للنائب الحزبي الملتزم.

ويشرف على الانتخابات مجموعة من شيوخ وقيادات الوفد وعدد من الشخصيات العامة، ليتم اختيار 16 عضوا من أعضاء الهيئة العليا للحزب والمرشحين على المناصب المختلفة.

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