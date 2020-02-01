Now رابط شغال | تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في القاهرة "دلوقت حالًأ"





"ظهرت دلوقت" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 | انتهت عمليات تصحيح اختبارات الشهادة الإعدادية 2020 واعتماد النتائج من قبل المحافظات، اقترب، ويكون خلال الساعات القليلة خلال هذا اليوم





تعرف على نتيجة الشهاد الإعدادية 2020





هنا ). يذكر أن المحافظين اعتمدوا نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 وسننشر أسفل هذا الموضوع إمكانية حصولك على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة ().





نتيجة الشهاد الإعدادية 2020.. ظهرت





يمكنك معرفة موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 خلال أيام، بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وهي فى مرحلة التجميع والمراجعة، بعد انتهاء تصحيحها فى 32 كنترول بإدارات المديرة التعليمية.





نتيجة الشهاد الإعدادية 2020 في هذا الموعد





استمرت اختبارات الشهادة الإعدادية على مدار أسبوع وانتهت الأسبوع الماضي بكافة المحافظات وكذلك القاهرة، وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سير الامتحانات بمدرسة الطبرى الاعدادية بنين بمصر الجديدة، مؤكد أنه تم اعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة بينهم 83500 طالب و 80500 طالبة تقدموا لامتحان الاعدادية هذا العام.





بمحافظة القاهرة.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020





معلومات هامة عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020.. وسُجلت 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة، وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لاعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم .





نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 هنا





وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد أمس الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 وبلغت نسبة النجاح 72,8% وفازت إدارة الهرم بالترتيب الأول بنسبة نجاح 81,9% تليها إدارة أكتوبر 81,3% ثم إدارة الشيخ زايد 79,7%، وتظهر النتيجة بالمدارس عقب اعتمادها.



