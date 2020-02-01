محام عن إحالة الإرهابي هشام عشماوي للمفتي: "ليست نهاية المطاف"

أوضح المحامي علاء علم الدين، أن القرار الصادر اليوم من محكمة الجنايات في قضية أنصار بيت المقدس بالإحالة للمفتي لا يعني صدور الحكم بالإعدام على المحالين للمفتي حيث تملك المحكمة العدول عن قرارها والحكم بما تراه من العقوبات، يعني تملك المحكمة تخفيف الحكم عن البعض أو حتى الحكم ببرائتهم.





وأضاف، أنه ليس كل المحالين للمفتي -وحتى لو صدر الحكم بإعدامهم- محبوسين، بل يوجد عدد كبير أحكامهم غيابية، وهؤلاء لهم الفرصة في إعادة إجراءات محاكمتهم أمام محكمة الجنايات في حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.



