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"أبل" تغلق فروعها في الصين بسبب كورونا

السبت 01/فبراير/2020 - 03:14 م
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بوابة الفجر
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أغلقت شركة أبل الأمريكية فروعها في الصين مؤقتا بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد هناك.

وأعلنت الشركة اليوم السبت أن فروعها في الصين ستظل مغلقة حتى يوم التاسع من فبراير الجاري لأسباب وقائية ولحماية الصحة العامة.

وارتفع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 259 حالة وفاة، وقفز عدد المصابين بالفيروس إلى 11 ألفا و791 مصابا، حسبما أفاد مسؤولون صينيون اليوم السبت.
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