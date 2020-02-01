نقل حي مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس مباشر لايف في دوري ابطال افريقيا

مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد فريق اول أغسطس الانجولي والتي ستقام اليوم السبت 1 فبراير YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA ONLINE وستكون تلك المباراة تحصيل حاصل فقط بين الفريقين.





يلا كورة وسوف تقام تلك المباراة بين نادي الزمالك وفريق اول أغسطس الانجولي في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة GOAL KOORA وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت دولة المغرب العربي YALA KOORA.





كورة أونلاين وكان نادي الزمالك قد ضمن تأهله بشكل رسمي في الجولة الماضية عقب التعادل مع فريق مازيمبي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد السلام الدولي KOORAHD وأيضاً تعادل فريق اول أغسطس الانجولي مع فريق زيسكو الزامبي بنتيجة هدف لكل فريق مما رفع رصيد كل منهم عند 3 نقاط فقط وودعا الثنائي بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم KOORA LIVE.





يلا شوت بلس ويسعى نادي الزمالك لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد غيابه منذ عام 2002 حيث حقق المارد الأبيض لقب الكونفدرالية في الموسم الماضي على حساب فريق نهضة بركان المغربي COOL KOORA وضمن نادي الزمالك تأهله كوصيف المجموعة وحسم فريق مازيمبي صدارة هذة المجموعة بشكل نهائي BEIN MATSH.



