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باكستان تترك 150 مواطن عالق في الصين وسط تفشي كورونا

السبت 01/فبراير/2020 - 03:09 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشفت صحيفة "الفجر" الباكستانية، أن نحو 150 باكستاني عالقون في مطار منذ 27 يناير في أورومتشي، منطقة شينجيانج الصينية ذاتية الحكم، ويشمل ذلك الطلاب والتجار المحاصرين في المطار إما بسبب انتهاء صلاحية التأشيرات أو بسبب قرار هيئة الطيران المدني الباكستانية بتعليق عمليات الطيران مع الصين حتى 2 فبراير بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحسب الصحيفة، قال طارق رؤوف، باحث دكتوراه عالق في المطار، إن: "المال ينفد من المواطنين الباكستانيين الذين تقطعت بهم السبل. أُجبروا على النوم على مقاعد أثناء تسليمهم سكن النزل إلى إدارة الجامعة. أُجبروا على شراء الطعام على نفقتهم الخاصة. مرض عدة أشخاص، بمن فيهم الأطفال، بسبب الظروف المزرية".

دافع "رؤوف" قائلًا: "نطلب من الحكومة الباكستانية إجلاءنا من هنا ... هذا حقنا الدستوري"، مؤكدًا، أن أيًا من الباكستانيين الذين تقطعت بهم السبل في شينجيانج لم يتأثر بالرواية المميتة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المنطقة بعيدة عن ووهان. وحث الحكومة الباكستانية لإجلائهم في أقرب وقت ممكن.

بعد أن ذهب نداءه إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ذُكر أن "رؤوف" قد اتصلت به السفارة الباكستانية التي أكدت له ترتيب الإقامة في الفنادق حتى يتم إجلاء المواطنين العالقين. ومع ذلك، وفقًا للتقرير، لم تتخذ السفارة أي خطوات بعد ذلك.

ووفقًا لصحيفة "الفجر" الباكستانية، هناك 800 مواطن باكستاني عالقون في ووهان، الصين - مركز تفشي فيروس كورونا. وبحسب ما ورد، تجاهلت الحكومة الباكستانية مواطنيها لإظهار "التضامن" مع الصين.

وقال الدكتور ظفر ميرزا، وهو مساعد خاص لرئيس الوزراء في الخدمات الصحية الوطنية: "نعتقد أنه من مصلحة أحبائنا في الصين البقاء هناك. إنه في مصلحة المنطقة والعالم والدولة التي لا نُخليها الآن".
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