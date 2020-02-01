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LIVE| مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي اوجوستو الأنجولي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت

السبت 01/فبراير/2020 - 03:10 م
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مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة أول أغسطس ضد الزمالك، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
- موعد مباراة أول أغسطس ضد الزمالك لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة أول أغسطس ضد الزمالك فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة أول أغسطس ضد الزمالك، في تمام الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.
- كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة أول أغسطس ضد الزمالك
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة أول أغسطس ضد الزمالك، للاستمتاع بها حصريًا فور انطلاقها عبر قناة 6 beIN SPORTS.
- بث مباشر لمباراة أول أغسطس ضد الزمالك كول كورة COOLKORA
يسعى الزمالك لمواصلة الإنتصارات بعد استعادتها في الجولات الأخيرة لاسعاد جماهيره بعدما حسم التأهل، بث مباشر للمباراة Kora Online.
ويعول الزمالك في مباراة اليوم على خدمات كلا من الثلاثي الهجومي مصطفى محمد، وأشرف بن شرقي، وأوناجم zamalek ONLINE.
- يلا شوت Yalla Shootمباراة أول أغسطس ضد الزمالك
ونقدم لكم بث مباشر لمباراة اأول أغسطس ضد الزمالك، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.


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