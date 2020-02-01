يلا زملكاوي yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس الانجولي اليوم 2020/2/1

يصطدم الزمالك بنظيره فريق “أول أغسطس” الأنجولي مساء اليوم السبت 1-2-2020 على ملعب “11 نوفمبر” بمدينة لواندا، حيث ستقام مباراة بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومن المتوقع أن يعتمد الفارس الأبيض في تشكيلته على عناصره الإحتياطة لخوض هذه المواجهة كونها تحصيل حاصل بعد أن حجز الفريق الأبيض مقعده في الدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية. يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت 6، وأسندت مهمة التعليق على أحداث اللقاء للمعلق أحمد عبده، وتنطلق صافرة البداية في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، ويدير المواجهة حكم الساحة تيسجاي تيكلو. تمكن الزمالك من حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة هدفين نظيفين وقع عليهما اللاعب أشرف بن شرقي، وسيعتمد الفريق الأبيض على عناصره الإحتياطية في لقاء الفريق الأنجولي لمنحهم الخبرة على الصعيد الإفريقي. ستكون هذه المواجهة بلا فائدة للزمالك بعد أن ضمن تأهله للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، وكانت آخر مباريات الفريق الحاسمة أمام مازيمبي بالجولة الماضية وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف. ويتواجد الفريق الأبيض بالمركز الثاني على ترتيب مجموعة الأولى برصيد ثمانِ نقاط، ويتوصف الترتيب فرق أول أغسطس الأنجولي بواقع ثلاث نقاط. بطاقة المباراة المباراة الزمالك × أول أغسطس الأنجولي المسابقة دوري أبطال إفريقيا ( دور المجموعات) الموعد السبت 1 فبراير 2020 - الساعة 15:00 بتوقيت مصر القناة الناقلة بي إن سبورت 6 الملعب 11 نوفمبر