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بحصة سوقية 11.7% .."بايونيرز" تتصدر تداولات شركات الوساطة في يناير الماضي

السبت 01/فبراير/2020 - 03:01 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

تصدرت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة تداول السوق الرئيسي وبورصة النيل وخارج المقصورة -  شامل السندات والصفقات ، خلال تعاملات شهر يناير الماضي، بإجمالى قيمة تداول بلغت 3.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 11.7% عبر تداولات 747.2 مليون ورقة، وجاءت التجاري الدولي  للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 3.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.3% عبر تداولات 274.4 مليون ورقة.


ثم المجموعة  المالية للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.1 مليار جنيه عبر تداولات 263.4 مليون ورقة، وفى المركز الرابع فاروس  لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.1 مليار جنيه عبر تداولات 289.8 مليون ورقة، وفى المركز الخامس نعيم للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه بحصة عبر تداولات 134.3 مليون ورقة
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