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LIVE| مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي اوجوستو الأنجولي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت

السبت 01/فبراير/2020 - 03:03 م
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مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك
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مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي اوجوستو بث مباشر في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويستضيف ملعب 11 نوفمبر المباراة في ختام مباريات المجموعة التي صعد عنها مازيمبي والزمالك كأول وثاني المجموعة برصيد 11، 8 على التوالي وغادر نادي زيسكو ونادي بريميرو بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 
مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي أوجوستو
بث مباشر مباراة الزمالك وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، ويُتابع جمهور الزمالك في مصر وفي الوطن العربي المباراة التي يستعرض فيها الزمالك قوته الأفريقية في الموسم الذي يسعى فيه الزمالك للحصول على اللقب والوقوف على بعض اللاعبين وقياس المستوى الحقيقي تحت ضغط المباريات الكبيرة.


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