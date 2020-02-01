Advertisements
Advertisements
Advertisements

الشوط الأول zamalek بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك 0-0 وأول أغسطس في دوري الأبطال يلاشوت حصري

السبت 01/فبراير/2020 - 03:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يقدم المستقبل بث مباشر – مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في الثالثة عصر اليوم على ملعب أول نوفمبر بالعاصمة لواندا.

ومن المتوقع يبدأ الزمالك المبارة بتشكيل مكون من:

لحراسة المرمى: محمد عواد

للدفاع: عبد الله جمعة، محمود الونش، محمد عبد الغني، أحمد عيد

للوسط: محمد حسن، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي

للهجوم: كابونجو كاسونجو، كريم بامبو، إسلام جابر

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأول اغسطس الأنجولي عن ارتداء الزمالك زيه الأساسي وهو الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأخضر.

كما يرتدي فريق أول أغسطس الزي الأحمر في الأسود والشورت الأسود بينما حارسه يرتدي الزي الأصفر.

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس اليوم 
وحضر محمد صفوت السفير المصرى في أنجولا والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الزمالك في أنجولا المران الأخير للفريق امس الجمعة على ملعب 1 نوفمبر بالعاصمة لواندا من أجل مساندة الفريق.

كان الزمالك قد ضمن تأهله في الجولة الماضية لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن المجموعة الأولى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا كوره مباشر الزمالك يلا كورة الزمالك يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي اوجوستو يلا شوت الزمالك بث مباشر هدف مصطفى فتحي نتيجة مباراة الزمالك وبريميرو دي اوجوستو نتيجة مباراة الزمالك ملخص مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي اوجوستو مشاهدة مباراة الزمالك اليوم كورة لايف الزمالك قناة مفتوحة مباراة الزمالك رابط بي ان سبورت الزمالك دوري ابطال افريقيا تغطية مباشرة الزمالك تابع لايف الزمالك بي ان سبورت بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر الزمالك وبريميرو دي اوجوستو اهداف مباراة الزمالك اليوم

أخبار تهمك

شووت zAMALEK: بث مباشر مباراة الزمالك واول اغسطس كورة لايف 7SRY رابط الزمالك اليوم جوول بين سبورت NOW

منذ نصف ساعة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 20 ساعة

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجهة للأهلي قبل مباراة الهلال السوداني

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ يومين

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 17 ساعة

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 16 ساعة

رابط kora star مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر zamalek كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة الزمالك NOW

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 20 ساعة

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 20 ساعة

Here | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة نجل المذيعة مروة ميمي إثر حادث أليم

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

«كورة لايف» TODAY الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الزمالك PLUS بدون تقطيع NOW

مشاهدة نتيجة مباراة الزمالك الآن | بث مباشر مباراة الزمالك yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش الزمالك tv zamalek

الزمالك يضع الترتيبات الأخيرة قبل السفر لأنجولا

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة أول أغسطس في أنجولا

موعد مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر في الدوري دوري أبطال أفريقيا Zamalek Channel

يلا شوت الجديد PLUS مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:49 ص

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

12:35 م

عاجل.. وفاة نجل المذيعة مروة ميمي إثر حادث أليم

02:52 م

Here | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات

12:18 م

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status