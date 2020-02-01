الشوط الأول zamalek بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك 0-0 وأول أغسطس في دوري الأبطال يلاشوت حصري

يقدم المستقبل بث مباشر – مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في الثالثة عصر اليوم على ملعب أول نوفمبر بالعاصمة لواندا.





ومن المتوقع يبدأ الزمالك المبارة بتشكيل مكون من:





لحراسة المرمى: محمد عواد





للدفاع: عبد الله جمعة، محمود الونش، محمد عبد الغني، أحمد عيد





للوسط: محمد حسن، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي





للهجوم: كابونجو كاسونجو، كريم بامبو، إسلام جابر





وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأول اغسطس الأنجولي عن ارتداء الزمالك زيه الأساسي وهو الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأخضر.





كما يرتدي فريق أول أغسطس الزي الأحمر في الأسود والشورت الأسود بينما حارسه يرتدي الزي الأصفر.





مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس اليوم

وحضر محمد صفوت السفير المصرى في أنجولا والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الزمالك في أنجولا المران الأخير للفريق امس الجمعة على ملعب 1 نوفمبر بالعاصمة لواندا من أجل مساندة الفريق.





كان الزمالك قد ضمن تأهله في الجولة الماضية لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن المجموعة الأولى.



