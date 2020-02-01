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موراتا.. " منحوس " مباريات الديربي يطمح للخروج من عباءه " الفشل "

السبت 01/فبراير/2020 - 02:50 م
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موراتا ضد الريال
موراتا ضد الريال
محمد أيمن
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تحمل مباريات ديربي مدريد ذكريات سيئة للاسباني ألفارو موراتا خاصًة أنه يحمل على عاقته مهمة التسجيل وزيارة شباك فريقه السابق ريال مدريد وهو الذي شارك في ثمانية عشر مباراة بالليجا الموسم الجاري وسجل سبعة أهداف.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على النحس الذي يصيب ألفارو موراتا في مباريات الديربي التي تقام ضد ريال مدريد .

سجل منحوس

منذ قدوم موراتا إلى الروخيبلانكوس قادمًا من صفوف البلوز تشيلسي واجه الريال في مباراتين الأولى في موسم 2018/2019 ولعب أساسيًا وتمكن الريال وقتها من الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

فيما كانت المباراة الثانية بنهائي كأس السوبر الإسباني والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة " وإنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف وتوج الريال باللقب بركلات الجزاء الترجيحية .

وسيكون ديربي اليوم هو الثالث الذي سيواجه فيه موراتا كتيبة المرينجي خاصًة أنه غاب عن مباراة الدور الأول بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه .

 عقم تهديفي واضح

خلال الفترة القليلة الماضية يعيش فريق نادي أتلتيكو مدريد حالة من الخسائل بدأها بفقدان لقب كأس السوبر الإسباني وتبعها بإقصاء من بطولة كأس ملك إسبانيا على يد فريق مغمور من دوري الدرجة الثانية يدعى كولتورال ديبورتيفا ليونيسا.

كما أن نتائج الفريق في بطولة الدوري الاسباني سلبية للغاية حيث فقد خمسة نقاط من أصل ستة في آخر مباراتين بالسقوط في فخ الخسارة على يد إيبار وتعادل مع ليجانيس .

ولأن المصائب لا تأتي فرادى فإن الروخيبلانكوس يعاني من إصابة دييجو كوستا تبعه إصابة لصفقة المستقبل كما يطلق عليه جواو فيليكس قبل الديربي بأيام قليلة .

وتزيد تلك الإصابات من المهمة الملقاه على عاتق موراتا لتسجيل الأهداف على الرغم من أن الروخيبلانكوس يعاني من عقم هجومي بعد أن سجل هدف واحد خلال المباريات الأربعة الأخيرة وجاء في خسارته من ليونيسا في كأس الملك .

ومنذ بداية العام الجاري 2020 لم يسجل موراتا أي هدف حيث كانت الزيارة الأخيرة له لشباك المنافسين في مرمى ريال بيتيس خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2020

سجله على ملعب البيرنابيو

يمتلك موراتا ذكريات رائعة في زياراته السابقة لملعب سانتياجو بيرنابيو حينما كان يدافع عن ألوان فريق نادي يوفنتوس الإيطالي حيث لعب دور مهم في إقصاء فريقه السابق من أبطال أوروبا موسم 2014/2015 بتسجيله هدفين في لقاءي الذهاب والإياب.

فهل ينجح موراتا في الخروج من عباءه الفشل التي تلاحقه ضد الريال ؟

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