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يلا شووت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

السبت 01/فبراير/2020 - 02:58 م
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مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك
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رابط بث مباشر الزمالك واول اغسطس يلا شوت يستضيف فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي نظيره الزمالك المصري في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وذلك في يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020. علي ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا الانجولية ، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ، والساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة ، لحساب الجولة السادسة و الاخيرة في دور ال16 ، وقد حسم الزمالك المصري التأهل إلى الدور القادم بعد أن جمع 8 نقاط من 5 مباريات حيث انتصر في مباراتين وتعادل مثلها وخسر في لقاء وحيد كان امام المتصدر بثلاث اهداف مقابل لاشئ ، وبفارق 5 نقاط عن فريق بريميرو صاحب المركز الثالث الذي تعادل في ثلاث مباريات ولم يحقق أي انتصار .

موقع يلا شوت حصري يقدم لكم مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بريميرو دي اوجوستو الانجولي مباشر اليوم بدون تقطيع علي اليوتيوب في ماتش تحصيل حاصل بعد تاكيد تاهل الزمالك المصري للدور القادم في البطولة الافريقية واعلان الوصول المبكر .

و تدرب الفريق على ملعب المباراة ،تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، ويبحث الزمالك عن مصالحة جماهيره فى مباراة أول أغسطس بتحقيق الفوز، خاصة بعد التعثر محلياً بالتعادل الإيجابى مع وادى دجلة بهدف لمثله فى الجولة الأخيرة بالدورى المصري ، وايضا من الممكن ان نرى الكثير من التغييرات في التشكيلة الاساسية للفريق ،بعد ضمان التأهل في المركز الثاني وسيظل الزمالك، الذي يمتلك خمسة ألقاب في البطولة، في المركز الثاني حتى في حال تغلبه على أول أغسطس، وخسارة مازيمبي أمام زيسكو، حيث سيتساوى حينها الفريقان الكونغولي والمصري في رصيده 11 نقطة، ليحتكم إلى فارق المواجهات المباشرة وفقا للائحة البطولة، التي ستصب في صالح مازيمبي، لفوزه على الفريق الأبيض 3 / صفر في معقله بمدينة لومومباشي، وتعادلهما بدون أهداف في اللقاء الثاني الذي جرى بالقاهرة .


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