الدولار في أسبوع.. أداء مستقر محليًا وتراجع عالمي بسبب "كورونا"

شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزى المصري عند نحو 15.74 جنيها للشراء و15.84 جنيها للبيع خلال تعاملات الأسبوع.





وعاش سعر الدولار سلسلة من التراجعات مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية ليصل غلى جون مستوى 16 جنيها لأول مرة من تعويم الجنيه وجاءت الأسعار على النحو التالي:





أسعار الدولار في البنوك اليوم





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.74 جنيه للشراء، و 15.84 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.75جنيه للشراء، و 15.85جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.75جنيه للشراء، و 15.85جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.75جنيه للشراء، و 15.85جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.74جنيه للشراء، و 15.84جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.74 جنيه للشراء، و 15.84جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء، و 15.85جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.75 جنيه للشراء، و 15.85جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.74 جنيه للشراء، و 15.84 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.75 جنيه للشراء، و 15.85 جنيه للبيع.





متوسط أسعار الدولار خلال الأسبوع الماضي





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.74جنيه للشراء، و 15.84جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.76جنيه للشراء، و 15.86جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.76جنيه للشراء، و 15.86جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.76جنيه للشراء، و 15.86جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.73جنيه للشراء، و 15.83جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.74 جنيه للشراء، و 15.84 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.76 جنيه للشراء، و 15.86جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.75 جنيه للشراء، و 15.85جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.73 جنيه للشراء، و 15.83 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.74 جنيه للشراء، و 15.84 جنيه للبيع.



